Los Nuggets dieron el primer golpe sobre los Suns marcando el inicio de la 2° ronda de playoffs NBA

La pasada noche de sábado, 29 de abril, se dio inicio a una nueva ronda en los playoffs 2022-23 de la NBA en la que los Nuggets vencieron a los Suns.

Se trata de la primera llave correspondiente a las semifinales de la Conferencia Oeste. Se enfrentan en el 1° (Denver) contra el 4° (Phoenix) de dicha tabla.

Los de Colorado vienen de derrotar a los Timberwolves por 4-1, mismo global con el que la franquicia de Arizona dejó fuera a los Clippers. Ahora se ven las caras en un nuevo desafío de postemporada.

Nuggets estuvo por encima durante largos momentos del partido y lograron sacar una buena diferencia en el marcador final que fue de 125 – 107. Hay que recordar que este juego 1 fue en el Ball Arena (Pepsi Center).

Una vez más, Jamal Murray lideró a Denver en la ofensiva y fue el máximo anotador con 34 puntos. En tanto, Kevin Durant fue el más destacado en Phoenix por su eficacia, logrando 29 puntos.

De esta manera, los Nuggets se pusieron 1-0 arriba sobre los Suns, abriendo la serie de estas semifinales del Oeste en los playoffs de la NBA.

El próximo juego de la serie se llevará a cabo el próximo lunes 1 de mayo a contar de las 22:00 horas, nuevamente en el estado de Colorado.

“Denver has now won its Game 1s in the 2023 NBA playoffs by a combined margin of 47 points. They’ve appeared prepared for their opponents right out of the gates.”

