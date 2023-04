Los Nuggets vencen a los Timberwolves y avanzan en los playoffs de la NBA

La noche de este martes 25 de abril, en una nueva jornada de playoffs 2022-23 de la NBA, los Nuggets se impusieron sobre los Timberwolves en un duelo decisivo que les permitió ganar la llave.

La programación de la postemporada nos ofreció un nuevo cruce entre el 1° (Denver) y el 8° (Minnesota) de la Conferencia Oeste. Por como se fueron dando los primeros cruces, se preveía una nueva barrida, sin embargo, los de Mineápolis descontaron para mantenerse con vida.

Hay que recordar que los dos primeros duelos en el Ball Arena (Pepsi Center), al igual que el tercero en el Target Center, terminaron con un triunfo de la franquicia de Colorado. El descuento llegó en el juego 4 para evitar la barriada y alargar la serie a este quinto partido.

El enfrentamiento fue bastante disputado y se definió en los últimos segundos, aunque los dirigidos por Michael Malone estuvieron por arriba en los parciales claves: 22 – 29, 26 – 18, 29 – 30 y 35 – 32. Tras el emocionante desarrollo, el marcador final fue de 112 – 109.

Jamal Murray fue el máximo anotador y lideró a Denver con 35 puntos, siendo clave para la victoria. Por parte de Minnesota, Anthony Edwards destacó con 29pts, pero no fue suficiente para conseguir el triunfo.

De esta manera, los Nuggets avanzaron a las semifinales de la Conferencia Oeste en los playoffs de la NBA y los Timberwolves quedaron eliminados. Ahora, los de Colorado esperan a su rival que saldrá de la llave entre los Suns y los Clippers.

The @nuggets advance to the Western Conference Semifinals ‼️#NBAPlayoffs presented by Google Pixel pic.twitter.com/bJcwdEaK5p

— NBA (@NBA) April 26, 2023