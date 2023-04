Los Knicks y los Heat darán inicio a las semifinales de la Conferencia Este en los playoffs NBA

Los playoffs 2022-23 de la NBA no se detienen y durante la tarde de este domingo, 30 de abril, los Knicks se medirán con los Heat en el juego 1 de segunda ronda.

Luego de vencer a sus respectivos rivales en la primera llave; New York a los Cavaliers por 4-1, mismo global que Miami logró sobre los Bucks, hoy se verán las caras en una nueva etapa de postemporada.

Se trata de las semifinales de la Conferencia Este. Hay que recordar que, en la temporada regular, los neoyorquinos quedaron 5°, mientras que los miamenses terminaron 8°, entrando por play-in.

Ahora, las fuerzas se igualan y comienzan a disputar una nueva instancia en la que ambos buscarán meterse en la final de su zona. Pero para eso deberán ganar en una serie al mejor de siete.

Este juego 1 de la serie en los playoffs de la NBA se disputará en el Madison Square Garden, por los Knicks asoman como favoritos, pero los Heat no pondrán las cosas fáciles.

The #WhiteHot Playoffs continue tomorrow at 1pm inside Madison Square Garden.

We’re facing a team with a familiar look – but a different challenge lies ahead. @CoupNBA previews our Round 2 series vs the Knicks ⬇️

