Los Heat ganaron la serie de playoffs NBA contra los Bucks con otro espectáculo de Jimmy Butler

Con otra gran noche de Jimmy Butler, los Heat lograron ganar la llave sobre los Bucks en la pasada noche de miércoles, 26 de abril, en los playoffs 2022-23 de la NBA.

La postemporada de la mejor liga de básquetbol del mundo continúa con su alto nivel y cada partido nos ofrece grandes emociones. Dentro de las diferentes llaves, una de las más atractivas de la Conferencia Este era la de los miamense contra la franquicia de Wisconsin.

En esta llave, Milwaukee ganó solamente el juego 2, disputado en el Fiserv Forum. El primer enfrentamiento , el tercero, cuarto y quinto se los llevó Miami, quedando con un global de 4-1. Así, los dirigidos por Erik Spoelstra lograron avanzar a las semifinales del cuadro.

Para este juego 5, al igual que el 4, Butler demostró una gran capacidad ofensiva y lideró a los suyos con 42 puntos. Además, aportó con 4 asistencias y ganó 8 rebotes. Por parte de Milwaukee, Giannis Antetokounmpo destacó con 38pts, pero no fue suficiente para ganar el partido.

A lo largo del partid se apreció paridad entre ambos equipos y se reflejó en los parciales de los cuatro cuartos: 33 – 36, 36 – 27, 33 – 23 y 16 -32. Con el levantamiento de los Heat al final, quedaron igualados 118 – 118. En la prórroga quedaron 8 – 10, llegando a un marcador final de 126 – 128.

De esta manera, los Heat ganaron la serie contra los Bucks, avanzando en los playoffs 2022-23 de la NBA luego de un cruce que brindó varias emociones pero que se pudieron llevar con claridad.

El cruce entre estas franquicias en postemporada se ha repetido un par de veces antes y lo de anoche trajo al recuerdo lo sucedido en 2020, dentro de la “burbuja de Orlando”. En esa instancia, Milwaukee también quedó eliminado con los miamenses.

Sin embargo, en ese año se trataba de un cruce en segunda ronda. Para esta temporada, la definición se dio en el primera ronda, lo que significó un hecho histórico considerando cómo clasificaron los equipos.

Esta es la primera vez que una franquicia clasificada por play-in gana una serie en playoffs. Además, los Bucks son los primeros que terminaron 1° en temporada regular y quedan fuera sin haber ganado al menos dos partidos. En las cinco ocasiones previas en que cayó el puntero, las series fueron de 2-3 o 2-4.

The @MiamiHEAT advance to the Eastern Conference Semifinals ‼️#NBAPlayoffs presented by Google Pixel pic.twitter.com/G4CIjcE41V

— NBA (@NBA) April 27, 2023