“No es un fracaso, son pasos hacia el éxito”: la aplaudida respuesta de Giannis Antetokounmpo tras la eliminación de los Bucks en playoffs de la NBA

Los Bucks quedaron eliminados de los playoffs 2022-23 de la NBA tras caer en un duelo decisivo de la serie de primera ronda y Giannis Antetokounmpo tuvo una sentida reflexión pospartido.

En la pasada noche de miércoles, 26 de abril, se disputó el juego 5 de la serie entre Milwaukee y Miami con la posibilidad de definirse. Los dirigidos por Erik Spoelstra tenían la primera opción y respondieron a las expectativas.

Como locales, la franquicia de Wisconsin cayó por un marcador de 126 – 128 en la prórroga, terminando con un global de 1-4 que los dejó eliminados de la postemporada, macando un hito en la liga.

Hay que recordar que el año pasado, Milwaukee cayó en las semifinales de la Conferencia Este frente a los Celtics y desde algunos medios se apuntaba como un fracaso. Esta vez se abordó la situación de la misma manera, pero Antetokounmpo tuvo una meditada respuesta.

En la conferencia después del partido, un periodista le consultó al griego: “Se que te hice exactamente la misma pregunta el año pasado, pero tengo curiosidad por tu respuesta ¿Ves la temporada como un fracaso?“.

La reflexión de “Anteto”

Ante esto, el ala pívot comenzó lamentándose. “¡Oh, por Dios!, me hiciste la misma pregunta el año pasado” y posteriormente cuestionó: “¿Tú consigues un ascenso cada año en tu trabajo? No, ¿Verdad? Entonces, ¿Cada año que trabajas es un fracaso? ¿Sí o no?“.

“Cada año trabajas para conseguir algo, para conseguir una meta (…) no es un fracaso, son pasos hacia el éxito“, fue parte de la reflexión de Giannis Antetokounmpo, yendo más allá de la eliminación de los Bucks en los playoffs NBA.

Haciendo referencia a lo deportivo, ejemplificó con el conocido caso de Michael Jordan: “Jugó 15 años y ganó 6 campeonatos. ¿Los otros 9 fueron un fracaso?, ¿Eso es lo que estás diciendo?”.

“¿Entonces, por qué me haces esa pregunta? Es una pregunta equivocada. No hay fracaso en el deporte; hay días buenos y días malos”, complementó el jugador de Milwaukee replicándole al periodista.