Playoffs de la NBA: revisa los partidos para este miércoles 26 de abril

Los playoffs 2022-23 de la NBA continúan a un gran nivel de desarrollo y para este miércoles, 26 de abril, nos ofrece nuevos partidos que podrían ser definitorios.

Poco a poco se han ido resolviendo algunas llaves en esta postemporada y se van conformando las semifinales de cada Conferencia. El lado oeste ya tiene listo un cruce; los Nuggets contra los Suns. En la Conferencia Este el primer paso lo dieron los 76ers.

Esta jornada también contará con ese factor decisivo, ya que todos los duelos corresponden al juego 5 y la mayoría se encuentran con un global a una victoria de definirse.

De manera concreta, la programación de los playoffs 2022-23 de la NBA contemplan una cartelera de cuatro partidos que mantendrá en alto las emociones.

Dentro del lado Este, los Bucks jugarán contra los Heat. Los de Wisconsin están arriba en la serie por 3-1 y, en caso de ganar hoy, asegurarán su paso a las semifinales de Conferencia. Además, tienen la primera opción, ya que serán loclaes.

En el cuadro Oeste tendremos el interesante juego entre los Warriors y los Kings, una serie que está igualada 2-2 y tiene asegurado, como mínimo, un sexto duelo. Hoy, se jugará una vez más en el Golden 1 Center, hogar de Sacramento.

LOADED 4-GAME SLATE ON NBA TV & TNT 🍿

🔒 NYK, MIA, LAL can advance with Ws

🔥 Butler: 56 POINTS in Game 4

👑 LeBron coming off 22 PTS, 20 REB

👀 GSW/SAC tied 2-2, series shifts to SAC pic.twitter.com/12Genktnpg

— NBA (@NBA) April 26, 2023