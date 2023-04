Playoffs de la NBA: revisa los partidos para este martes 25 de abril

Los playoffs 2022-23 de la NBA continúan con su apasionante desarrollo y para esta noche de martes, 25 de abril, nos ofrecen una nueva cartelera de partidos que mantendrá en alto la emoción de la liga.

Tras una atractiva fecha de lunes, que dejó interesantes resultados, la postemporada sigue al gran nivel característico de esta instancia decisiva. Las franquicias dan lo mejor de sí juego a juego para lograr avanzar de cara a un título.

Además, esta noche destaca el hecho de que todos los enfrentamientos corresponden al juego 5 de su respectiva llave. Esto quiere decir que puede darse una jornada de definiciones.

La programación de los playoffs 2022-23 de la NBA contemplan una programación de tres partidos para esta noche de martes, prometiendo varias emociones por parte de ambos cuadros.

El primero de los duelos será correspondiente a la Conferencia Este; los Celtics recibirán a los Hawks. La franquicia de Massachusetts llega arriba en la serie con un cómodo 3-1 y, siendo locales, podrían dar el golpe decisivo.

Por parte del lado Oeste, los Nuggets se medirán con los Timberwolves en el Ball Arena (Pepsi Center). De momento, la serie está 3-1 a favor de los de Colorado que podrían avanzar y celebrar junto a su público.

The Celtics, Nuggets and Suns all look to ADVANCE.

The Hawks, Timberwolves and Clippers look to force Game 6.

Tonight 📺 TNT, NBA TV pic.twitter.com/DM3xmbLpg5

— NBA (@NBA) April 25, 2023