Playoffs de la NBA: revisa los partidos para este lunes 24 de abril

Comienza una nueva y los playoffs 2022-23 de la NBA no se detienen, ofreciéndonos atractivos partidos jornada a jornada y que contempla una entretenida cartelera para este lunes, 24 de abril.

Tras una interesante jornada dominical, la acción de postemporada continúa con apasionantes enfrentamientos de las diferentes llaves en cada Conferencia. Las franquicias luchan juego a juego para ir cumpliendo con sus objetivos.

Además, para esta noche destaca el hecho de que se jugará el siempre fundamental juego 4 de las respectivas llaves. También se debe considerar que posterior a este cruce, volverá a cambiar la localía.

Para esta noche, los playoffs 2022-23 de la NBA contemplan una programación de dos partidos. Si bien la cantidad es menor en comparación a otras jornadas, son dos duelos bastante llamativos, uno de cada conferencia.

En el lado Este, los Heat recibirán a los Bucks buscando ampliar su ventaja en el global que, de momento, es de 2-1. Apuntarán a aprovechar la localía antes de regresar a Wisconsin. Hay que recordar que los juegos 1 y 3 fueron victoria de Miami, mientras que el segundo se lo quedó Milwaukee.

Por parte del Oeste, los Lakers se medirán con los Grizzlies en una serie bastante encendida que está 2-1 a favor de los angelinos. Los duelos 1 y 3 terminaron con triunfo de los oro y púrpura, mientras que los ‘Osos’ ganaron el segundo.

TONIGHT on TNT 🍿

▪️ Bucks look to even the series in Miami

▪️ Ja leads the Grizz into Game 4 after dropping 45 PTS, 9 REB, and 13 AST in Game 3 pic.twitter.com/dDhvQDOxar

— NBA (@NBA) April 24, 2023