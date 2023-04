Playoffs de la NBA: revisa los partidos para este domingo 23 de abril

La programación de la NBA no se detiene, y para esta jornada dominical nos ofrece una nueva cartelera de partidos correspondientes a los playoffs 2022-23.

De momento, se sigue disputando la primera ronda de esta postemporada que avanza a un gran nivel, demostrando que se trata de la instancia decisiva en el mejor básquetbol del mundo.

Tanto en la Conferencia Este, como en la Oeste, hay llaves muy interesantes que cuentan con equipos de grandes argumentos para consagrarse como campeones. Pero deberán ir paso a paso en cada uno de los duelos.

Para este lunes, 24 de abril, la programación de los playoffs 2022-23 de la NBA contempla cuatro nuevos partidos que mantendrán las emociones en lo más alto.

La Conferencia Oeste animará la tarde con el atractivo cruce entre los Warrios y los Kings. De momento, la serie está 2-1 a favor de Sacramento. También hay que recordar que este juego 4 será nuevamente en el Chase Center y después se regresará al Golden 1 Center.

Desde la Conferencia Este se disputará el juego 3 entre los Hawks versus los Celtics. Boston ganó los dos primeros duelos en el TD Garden y Atlanta se impuso en el tercero, en el State Farm Arena, pabellón que albergará el cuarto de esta serie, que va 2-1 a favor de ‘los verdes’.

