Playoffs de la NBA: revisa los resultados de la jornada de viernes

Los playoffs 2022-23 de la NBA han exhibido un gran nivel, fecha tras fecha, y tras la pasada noche de viernes, 21 de abril, se registraron importantes resultados.

Cada franquicia continúa luchando por sus propios objetivos dentro de la postemporada y deben dar lo mejor de sí en cada juego. Además, anoche de disputó el siempre importante juego 3 de las respectivas llaves.

En ambas franquicias, tanto en el Este como en el Oeste, hay equipos con buenos argumentos para luchar por el título. De igual manera, hay variados tipos de globales; algunos muy parejos y otros a un paso de terminar.

Dentro del lado Este, los Knicks consiguieron una importante victoria frente a los Cavaliers jugando como locales. De esta manera, tras ganar el juego 1 y caer en el segundo, los neoyorquinos se pusieron 2-1 arriba en la serie.

Jalen Brunson destacó con 21 puntos en un buen rendimiento colectivo de NY. Por parte de los “Cavs”, Donovan Mitchell lideró la ofensiva con 22pts.

En el lado Oeste, los Nuggets triunfaron nuevamente sobre los Timberwolves, poniéndose 3-0 arriba. Luego de vencer en los primeros duelos, ahora llegaron a silenciar el Target Center.

Michael Porter Jr. lideró al equipo de Colorado con 25 puntos. En tanto, la ofensiva de Minnesota estuvo encabezada por Anthony Edwards, con 36pts, además de 7 rebotes y 5 asistencias.

Revisa el detalle de los resultados de la pasada jornada en los playoffs 2022-23 de la NBA:

A look at the updated bracket 👀#NBAPlayoffs presented by Google Pixel pic.twitter.com/1yLBAI1a2R

— NBA (@NBA) April 22, 2023