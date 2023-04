Playoffs de la NBA: revisa los partidos para este sábado 22 de abril

Los playoffs 2022-23 de la NBA continúan con su apasionante desarrollo y la programación nos ofrece nuevos partidos que mantendrán la emoción por lo más alto en esta jornada dominical.

La postemporada ha estado a un gran nivel, con interesantes duelos que responden a las expectativas de los fanáticos. Además, las franquicias luchan fuertemente por conseguir sus objetivos.

Conforme a la programación de la liga para esta etapa de eliminación directa, comenzó a disputarse el juego 3 de cada una de las llaves; tanto en el cuadro Este como en el Oeste.

Para este sábado, 22 de abril, los playoffs 2022-23 de la NBA contemplan una nueva cartelera de cuatro interesantes partidos que mantendrán la competitividad en lo más alto.

Dentro de la Conferencia Este, los Heat recibirán a los Bucks en un cruce que se mantiene igualado 1-1. Los miamenses ganaron el juego 1 fuera de casa pero cayeron en el segundo. Ahora, se preparan para ser locales y buscarán sacar ventaja en el global.

La Conferencia Oeste contempla uno de los duelos más atractivos de la jornada y dentro de la primera ronda; los Lakers contra los Grizzlies. Los angelinos dieron el primer golpe como visitantes pero después la serie se empató 1-1. Ahora, irán por un triunfo en el Crypto.com Arena para pasar arriba.

HOOPS ALL DAY 🍿

▪️ Sixers take a 3-0 lead into Brooklyn

▪️ Clippers seek to even the series in LA

▪️ MIL-MIA and MEM-LAL all tied at 1-1#NBAPlayoffs presented by Google Pixel pic.twitter.com/fzwWuc7iJR

— NBA (@NBA) April 22, 2023