¿Lo ninguneó? Dillon Brooks calentó la serie de playoffs NBA refiriéndose a LeBron James

La pasada noche de miércoles se disputó un nuevo partido de la postemporada NBA entre Memphis y Los Ángeles que dejó polémicas declaraciones de Dillon Brooks en contra de LeBron James.

Los playoffs 2022-23 han tenido todo tipo de componentes; triunfos contundentes, definiciones sobre la hora, lesiones y, como no podría faltar, declaraciones y acciones que calientan los ánimos entre jugadores.

Este fue el caso que se dio al término del juego 2 entre los Grizzlies y los Lakers. El duelo llegaba en un atractivo contexto luego de que los angelinos triunfaran en el juego 1, silenciando el FedExForum.

Además de tener una necesidad de igualar la serie antes de enfrentar los próximos partidos como visitante, los ‘Osos’ también contaban con una motivación extra para ganar frente a su público.

Esto logró entusiasmar a los jugadores de Memphis, sobre todo a Brooks, quien quedó arriba luego de conseguir el triunfo por 103 – 93. Si bien aportó con solo 12 puntos, su actitud fue un aporte que contagió al colectivo.

Sin embargo, siguió con el impulso luego de la bocina final y lanzó declaraciones que generaron bastante controversia, ya que apuntó directamente en contra del ‘King’.

La polémica

Según la versión de Dillon Brooks, LeBron James lo llamó “tonto” luego de haber cometido su cuarta falta comercial. Tras eso, comenzó el común cruce de palabra sobre el terreno de juego.

En el pospartido, en conversación con ESPN, el alero de los Grizzlies declaró: “Estaba esperando una reacción como esa. Esperaba que lo hiciera en el cuarto o quinto partido de la serie. Quiso decirme algo cuando cometí mi cuarta personal”.

“Debería habérmelo dicho antes. Pero no respeto a nadie hasta que viene y me hace 40 puntos“, agregó. Hay que destacar que ‘Bron’ cerró el partido con 28 puntos.

“Le dije: ‘Oh, por fin quieres hablar. No puedes enfrentarte a mí cara a cara. No lo has hecho’. Si revisas el vídeo del partido no lo ha hecho ni una sola vez. Cando le sustituyeron estaba muy cansado. Así que por mi parte hice bien mi trabajo”, añadió.

“Es un viejo”

Dillon Brooks continuó apuntando a nivel personal contra LeBron James y enfatizó en su avanzada edad, más allá de destacar su larga carrera en la NBA, aseguró que ya no es lo mismo.

“Ahora mismo no está al mismo nivel que cuando estaba en Cleveland o Miami. Ojalá hubiera podido ver eso. Habría sido más difícil para mí, pero yo juego con todo lo que tengo”, comentó.

“Solo desgastarle durante esta serie de partidos y a ver si es capaz de aguantarlo. Ver si quiere aceptar los uno contra uno o quiere esperar en la esquina para lanzar”, concluyó.