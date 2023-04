Playoffs NBA: los Celtics dieron el primer golpe en la serie contra los Hawks

Este sábado, 15 de abril, comenzaron los playoffs de la NBA 2022-23 y los Celtics vencieron a los Hawks dando el primer golpe en la serie.

Se enfrentaron el 2° (Boston) contra el 7° (Atlanta) de la Conferencia Este. El cruce entre ambas franquicias generaba altas expectativas por el rendimiento que podrían demostrar en cancha.

Hay que recordar que este juego 1, al igual que el 2, se disputarán en el TD Garden. Bajo este contexto, resulta importante y era esperado que los Celtics ganaran.

Big performances from Jaylen Brown (29 PTS, 12 REB), Jayson Tatum (25 PTS, 11 REB), and Derrick White (24 PTS, 7 AST, 4/7 3PM) propelled the @celtics to a Game 1 victory!

📺Game 2 of BOS/ATL, Tuesday, 7pm/et, NBA TV pic.twitter.com/qOp6DHZPHK

— NBA (@NBA) April 15, 2023