Boston Celtics dio otro paso en los playoffs de la NBA sobre los Atlanta Hawks

Los playoffs 2022-23 de la NBA siguen con su apasionante desarrollo y en la noche de este martes, 18 de abril, los Celtics consiguieron un nuevo triunfo sobre los Hawks y se ponen 2-0 arriba en la serie.

El desarrollo de esta llave ha respondido, momentáneamente, a las sensaciones y la lógica que se manejaba en la previa. Más allá de que sea un cruce entre el 2° (Boston) y el 7° (Atlanta) de la Conferencia Este, los de Massachusetts llegaron como favoritos.

Por ahora, se ha cumplido la idea previa que se tenía, ya que los dirigidos por Joe Mazzulla lograron ganar los dos primeros partidos. El juego 1 se lo llevaron por 112 – 99 y en esta ocasión la diferencia a favor fue similar.

Jayson Tatum (29 PTS, 10 REB, 6 AST) had it going in the @celtics Game 2 win! They now hold a 2-0 series lead.

📺 BOS/ATL Game 3, Friday, 7pm/et, ESPN pic.twitter.com/I3cDtt2aVl

— NBA (@NBA) April 19, 2023