NBA: la dura caída de Ja Morant que lo obligó a salir del partido ante los Lakers

Este domingo, 16 de abril, se vive una nueva jornada de los playoffs de la NBA y el duelo de Memphis vs Los Ángeles tuvo complicaciones para Ja Morant.

Se trataba de uno de los partidos que más expectativas generaba por el gran nivel de ambas franquicias. Los jugadores no decepcionaros y brindaron un gran espectáculo deportivo.

Pero los Grizzlies sufren doblemente, más allá del resultado negativo. Esto, porque su jugador estrella sufrió una dura caída que le generó una lesión que podría ser de gravedad.

Cuando quedaba poco menos de 6 minutos del último cuarto, con los Lakers 105 – 101 arriba en el marcador, Morant tuvo una torcedura de su muñeca derecha.

El base de 23 años buscaba penetrar en la pintura y cuando se elevó en búsqueda del aro se encontró con Anthony Davis. Ambos chocaron en el salto y cayeron al suelo.

La peor parte la sacó Ja, quien puso sus brazos para amortiguar la caída, sin embargo, el duro impacto le cargó los dedos de su mano derecha, torciendo la muñeca de una manera muy aparatosa.

Ja Morant runs to the locker room after hurting his hand from this fall😳 pic.twitter.com/5qWExYo23S

— Backcourt Alerts (@BackcourtAlerts) April 16, 2023