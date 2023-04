Play-in de la NBA: los Heat vencieron a los Bulls y consiguieron el pase a los playoffs

Durante la pasada noche de viernes, 14 de abril, se jugó la última fecha de los play-in de la NBA 2022-23 y los Heat derrotaron a los Bulls.

Tras una larga y apasionante temporada regular de 82 partidos, estos dos equipos llegaron hasta las últimas instancias buscando un pase a los playoffs.

Hay que recordar que se trataba de la última oportunidad para los clasificados en el minitorneo. Jugaron el perdedor del 7° vs 8° con el ganador del 9° vs 10°. Miami cayó frente a los Hawks y Chicago triunfó ante los Raptors.

De esta manera, se tuvieron que ver las caras una vez más, ahora en un juego único de eliminación directa. Así, los Bulls quedaron fuera de la postemporada, mientras que los Heat dieron el paso a los playoffs.

La franquicia de Florida se impuso por un marcador final de 102 – 91 en un partido que tuvo a los Toros por debajo durante casi todo el tiempo. Los parciales de cada cuarto fueron: 29 – 21, 20 – 23, 18 – 24 y 35 – 23.

Jimmy Butler y Max Strus fueron los máximos anotadores con 31 puntos. En la franquicia de Illinois, DeMar DeRozan llevó la delantera ofensiva con 26pts.

Max Strus dropped 31 PTS and 7 3PM to help Miami secure the must-win W! This shot from deep in crunchtime is tonight's X-Factor moment 👀#HisenseXFactor | @Hisense_USA pic.twitter.com/fnnHCFA3Cq

— NBA (@NBA) April 15, 2023