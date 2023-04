Play-in de la NBA: revisa los partidos para este vieres 14 de abril

La noche de este viernes, 14 de abril, se jugarán los últimos partidos correspondientes a los play-in 2022-23 de la NBA, siendo clave para la continuación de los equipos en la postemporada.

Tras una larga y apasionante temporada regular, y luego de haberse disputados los primeros duelos de este minitorneo, es momento de definir a los últimos dos equipos que conseguirán el pase a los playoffs.

Hay que recordar que, según el formato de esta instancia, hoy jugarán el perdedor del 7° vs 8°, contra el ganador del 9° vs 10°. Esto, tanto en la Conferencia Este como en el Oeste. Uno llega por su segunda oportunidad, mientras que el otro debe dar el último paso antes de conseguir el objetivo.

En el lado Este, jugarán los Heat (8°) contra los Bulls (10°). Los miamenses vienen de perder contra los Atlanta Hawks, mientras que los de Illinois llegan tras derrotar a los Toronto Raptors. El partido se jugará en el Kaseya Center; Miami será local.

Por el lado de la Conferencia Oeste, los Timberwolves (8°) se medirán con los Thunder (9°). La franquicia de Mineápolis viene de una derrota frente a los Lakers. En tanto, Oklahoma llega como ganador del cruce ante los Pelicans. El partido se jugará en el Target Center; Minnesota será local.

Revisa los horarios para los partidos de este viernes en la definición de los play-in NBA 2022-23 a continuación:

#ATTPlayIn wraps tonight on TNT and ESPN!

🔥 Bulls coming off 19-point comeback

🔥 Giddey coming off 31p/9r/10a

🔥 SGA vs. Ant in All-Star guard battle

🔥 DeRozan and Lowry face off

WIN to GET IN. pic.twitter.com/oQvyv8Lpqm

— NBA (@NBA) April 14, 2023