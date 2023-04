Play-in de la NBA: los Thunder derrotaron a los Pelicans y siguen en carrera de postemporada

El mini torneo play-in de la NBA 2022-23 siguen con un apasionante desarrollo y en la pasada noche de miércoles, 12 de abril, los Thunder lograron derrotar a los Pelicans para seguir en carrera.

La Conferencia Oeste aún debe definir el último cupo para los playoffs y ya se conocen a los dos equipos que jugarán ese decisivo partido del mini torneo para conseguir el pase al cuadro de postemporada.

Oklahoma consiguió una valiosa victoria sobre New Orleans en calidad de visitante. Fue un juego bastante disputado que terminó con una diferencia de apenas 5 puntos en el resultado final.

El marcador estuvo bastante variado a lo largo de los cuatro cuartos: 29 – 32, 34 – 25, 24 – 39 y 31 – 27. Además, había una paridad en el nivel de ambos equipo. En definitiva, el duelo terminó con un 118 – 123.

Shai Gilgeous-Alexander lideró a los suyos hacia la victoria con 32 puntos. En tanto, Brandon Ingram encabezó la ofensiva de la franquicia de Luisiana con 30pts, pero no bastó para imponerse.

Shai Gilgeous-Alexander (32 PTS, 5 REB) came up big on the road in New Orleans!

The @okcthunder won their #ATTPlayIn matchup, earning themselves a chance at the West's #8 seed against Minnesota.

📺 Friday, 9:30pm/et, ESPN pic.twitter.com/of1J7NnT4x

— NBA (@NBA) April 13, 2023