Los play-in de la NBA 2022-23 siguen con un apasionante desarrollo y en la recién pasada noche de miércoles 12 de abril, los Bulls lograron derrotar a los Raptors para seguir en carrera.

La Conferencia Este sigue en búsqueda de el último cupo para los playoffs y ya se conocen a los dos equipos que jugarán el último partido del mini torneo para conseguir ese pase al cuadro de postemporada.

Chicago logró conseguir una gran victoria sobre Toronto en calidad de visitante. Además, el juego mantuvo la emoción hasta los último segundos, cerrando de una manera agónica y con una diferencia de 4 puntos.

Raptors estuvo por arriba en la primera mitad: 28 – 23 y 30 – 24, pero Chicago logró la remontada en la segunda parte, con una gran alza en el último cuarto: 23 – 25 y 24 – 37. De esta manera, los de Illinois ganaron por un marcador final de 105 – 109.

Zach LaVine volvió a demostrar un gran nivel, lideró a su equipo y fue el máximo anotador del encuentro con 39 puntos. Por parte de los canadienses, Pascal Siakam fue el líder en la ofensiva con 32pts, pero no fue suficiente para conseguir el triunfo.

Zach LaVine (39 PTS, 6 REB) was ELECTRIC to lead the Bulls to victory in their #ATTPlayIn matchup!

CHI/MIA next… winner secures the East's #8 seed 🍿

📺 Friday, 7pm/et, TNT pic.twitter.com/SoFnl4T1IT

— NBA (@NBA) April 13, 2023