NBA: revisa los resultados de la última jornada de la temporada regular

La pasada jornada dominical, 9 de abril, se llevó a cabo la última fecha de la temporada regular 2022-23 de la NBA que tuvo varios resultados determinantes.

Al tratarse del último día de competencia, jugaron todos los equipos de la liga. Fueron 15 partidos que además de brindar mucha acción, definieron los cuadros para el comienzo de la postemporada.

En Canadá, los Raptors vencieron a los Bucks, lo que les permitió llegar a un global de 41-41, cerrando como noveno de la Conferencia Este. Por us parte, los de Milwaukee terminaron liderando la misma tabla con un 58-24.

Los Celtics pudieron terminar su campaña con un triunfo sobre los Hawks en otro atractivo cruce del lado Este. Boston quedó como segundo con una marca de 57-25, mientras que Atlanta concluyó como octavo con un 41-41.

Más tarde, los Nuggets cerraron su presentación con una victoria sobre los Kings, lo que les permitió terminar como líderes de la Conferencia Oeste con un récord de 53-29. La franquicia de California, en tanto, terminó como tercero de la misma clasificación con un 48-34, rompiendo una mala racha histórica.

En el Crypto.com Arena, los Lakers vencieron a los Jazz, lo que les permitió alcanzar un 43-39, pero no fue suficiente para entrar directamente a playoffs, ya que quedaron séptimos en el Oeste. Utah cerró su campaña con un negativo registro de 37-45, siendo doceavos en la misma tabla y quedando fuera de todo en la postemporada.

Cerrando la jornada de domingo, los Trail Blazers cayeron frente a los Warriors, quedando con un global de 33-49, siendo n°13 en el lado Oeste. En tanto, Golden State entró con lo justo a los playoffs, siendo sextos en la misma tabla con un 44-38.

👏 @Dame_Lillard had an incredible season.

32.2 PPG (career high, 3rd in NBA)

7.8 APG

4.2 3PG (career high)

Check out some of his best plays of the season ⤵️ pic.twitter.com/3m7eSFdnMs

— NBA (@NBA) April 10, 2023