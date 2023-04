Cartelera NBA: revisa los partidos para este jueves 6 de abril

La acción de la NBA sigue al rojo vivo y hoy se disputa una nueva jornada de la última semana con una cartelera de atractivos partidos. Además, hay varios resultados para revisar tras la noche de miércoles.

En el Fiserv Forum, los Bucks triunfaron sobre a los Bulls e incrementaron su global a un 58-22 con el que lideran cómodamente la Conferencia Este. Por su parte, los toros quedaron con un 38-42 en la décima posición.

Los Mavericks consiguieron una importante victoria sobre los Kings que les permitió alcanzar un 38-42, aunque siguen siendo onceavos en la Conferencia Oeste. En tanto, los de Sacramento quedaron con un 48-32 en el tercer puesto de la misma tabla.

Cerrando la jornada, los Clippers se quedaron con el clásico ante los Lakers. Los dirigidos por Tyronn Lue subieron a la quinta plaza del Oeste con un 42-38, mientras que los oro y púrpura quedaron con un 41-39 en el séptimo lugar de la misma clasificación.

🔥 25 PTS (19 in 4Q) 🔥 6-7 3PM 🔥 5 AST @dallasmavs overcome a 13-point deficit to secure the HUGE win! pic.twitter.com/XldPC5zFQ1

Kyrie Irving's second half was special.

La programación de la NBA nos ofrece una nueva cartelera de cinco partidos para este jueves, 6 de abril. Si bien es una menor cantidad, las emociones y competitividad están garantizadas.

En el Wells Fargo Center, los 76er recibirán a los Heat en búsqueda de mejorar su marca de 52-27 que los mantiene terceros en la Conferencia Este. Pero los Miamenses también darán pelea con la intención de sumar a su 42-37 con el que son séptimos en la misma tabla.

Otro de los duelos destacados será el de los Suns contra los Nuggets, con el que cerrará la jornada. Phoenix se presenta como cuarto en la Conferencia Oeste con un récord de 44-35, mientras que Denver llega como primer de la misma clasificación con un 52-27.

Horarios:

TONIGHT 🗣

◾️ Heat clinch division with a W

◾️ Nuggets look to tighten their grip on the #1 seed

◾️Jazz and Thunder battle in crucial #ATTPlayIn hunt matchup

Watch live on TNT and the NBA App pic.twitter.com/YSEyPt1Yir

— NBA (@NBA) April 6, 2023