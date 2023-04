Cartelera NBA: revisa los partidos para este miércoles 5 de abril

La acción de la NBA continúa con un apasionante desarrollo en esta recta final que nos ofrece una nueva cartelera de partidos para este miércoles. Pero también hay varios resultados que revisar tras la jornada de martes.

En el Wells Fargo Center, los 76ers se impusieron sobre los Celtics y alcanzaron un global de 52-27 con el que son terceros en la Conferencia Este. Por su parte, los de Massachusetts se mantienen segundos en la misma tabla, aunque ahora con un 54-25.

Los Jazz cayeron en un agónico partido contra los Lakers y quedaron con un 36-43 siendo doceavos de la Conferencia Oeste. En tanto, los angelinos llegaron a un 41-38 siendo séptimos en la misma clasificación.

En el Chase Center, los Warriors triunfaron ante los Thunder en otro cruce interesante para el lado Oeste. Golden State subió al quinto puesto con una marca de 42-38, mientras que Oklahoma ocupa la décima plaza con un 38-42.

Two Dubs 30 pieces in their home W ☔

La programación de la NBA contempla una nueva cartelera de ocho partidos, entre los cuales se disputarán importantes cruces, muy decidores dentro de esta temporada regular 2022-23.

En el Fiserv Forum, los Bucks recibirán a los Bulls em búsqueda de sacar ventaja definitiva como el único primer lugar de la Conferencia Este, donde se mantienen con un sólido 57-22. Pero los Toros darán todo para lograr un triunfo que les permita mejorar su 38-41 con el que son décimos en la misma tabla.

Más tarde, los Mavericks se medirán con los Kings en un interesante enfrentamiento de la Conferencia Oeste. Dallas se presenta como onceavo con un récord de 37-42 siendo onceavo, mientras que Sacramento llega como tercero con un 48-31.

Cerrando la jornada se disputará uno de los partidos más atractivos; el clásico de Los Ángeles entre los Clippers y los Lakers que además se trata del 6° y 7° lugar del Oeste. También se debe destacar que ambos llegan con un registro de 41-38.

