Cartelera NBA: revisa los partidos para este martes 4 de abril

La temporada regular 2022-23 de la NBA entró en su última semana y la programación para este martes nos ofrece una nutrida cartelera de nuevos partidos.

Jornada a jornada se demuestra que la National Basketball Association es la mejor liga de baloncesto a nivel mundial. En este caso también suma competitividad el hecho de que en la recta final aún se tenga tanto por definir.

Tras un lunes sin duelos, hoy la acción vuelve al rojo vivo y casi todos los equipos saldrán a la cancha en búsqueda de buenos resultados que los posicionen de la mejor manera en sus respectivas tablas.

De manera concreta, la cartelera tiene agendada 13 partidos, por lo que 26 de los 30 equipos en total de la NBA se verán las caras. Además, gran parte de ellos tienen algo porqué luchar.

Conoce algunos de los enfrentamientos más destacados y revisa el horario de cada juego a continuación:

En el Wells Fargo Center, los 76ers recibirán a los Celtics. Los ‘Sixers’ se presentan como terceros de la Conferencia Este con un global de 51-27, mientras que los de Boston llegan con un 54-24 siendo segundos en la misma tabla.

Más tarde, los Jazz se medirán con los Lakers e intentarán mejorar su 36-42 que los tiene doceavos en la Conferencia Oeste. Pero los angelinos, séptimos en la misma clasificación con un 40-38, no pondrán las cosas fáciles.

El Chase Center albergará el duelo entre los Warriors y los Thunder. Golden State se mantiene sexto en el lado Oeste con una marca de 41-38 y Oklahoma City se ubica más abajo, en la plaza n°10 con un 38-41.

LOADED 13-game slate tonight 🚨

▪️ #2 vs. #3 in East as BOS visits PHI

▪️ DEN can clinch #1 seed out West

▪️ PHX, BKN can clinch playoffs

▪️ #8 ATL leads #10 CHI by 1 game in East

▪️ 6-8 in West GSW, LAL, NOP separated by half game

Watch all the action on TNT and the NBA App! pic.twitter.com/0z2Xc7qIIO

— NBA (@NBA) April 4, 2023