NBA: los Celtics le dan un baile a los Bucks y logran un triunfo histórico

En la recién pasada noche de jueves de la NBA, los Celtics consiguieron un histórico triunfo sobre los Bucks en el que demostraron una clara notoriedad.

Los de Massachusetts llegaron a silenciar el Fiserv Forum en el partido más atractivo de la jornada. La programación nos ofrecía un cruce entre el primero y el segundo de la Conferencia Este.

Boston, quien se mantienen en la segunda posición, le dio uno baile a domicilio a los de Wisconsin, teniendo un gran dominio durante todo el encuentro. Los parciales de cada cuarto fueron: 26 – 34, 21 – 41; 27 – 39, 25 – 26.

Jayson Tatum se lució una vez más y fue el máximo anotador con 40 puntos. También aportó con una asistencia y 8 rebotes. Jaylen Brown también estuvo a un gran nivel, registrando 30 pts. Además de 5 asistencias y 5 rebotes.

Por parte de Milwaukee, Giannis Antetokounmpo logró la máxima anotación con 24 puntos; dio 2 asistencias y ganó 7 rebotes. Sin embargo, no fue suficiente para hacerle peso al rival.

Más allá de los rendimientos individuales, también se destacan las estadísticas conseguidas por los ‘Verdes’. Consiguieron el triunfo con: 56% en tiros de campo, un 51,2% en triples, un 80% en tiros libres, 55 rebotes , 28 asistencias y solo 8 pérdidas.

Jayson Tatum was a BUCKET in the Celtics W: 40 PTS

8 REB

8/10 3PM 🪣🪣🪣 pic.twitter.com/II9gZczsHi — NBA (@NBA) March 31, 2023

Los líderes de la Conferencia Este

A pesar de sufrir esta contundente derrota, los Bucks siguen liderando la tabla este de la NBA y los Celtics se mantienen como escolta dentro de la misma clasificatoria.

Sin embargo, ahora la diferencia es más estrecha. La franquicia de Milwaukee tiene un global de 55-22, mientras que los de Boston llevan un 53-24. Hay que recordar que ambos ya están clasificados a los playoffs.

Este escenario, con una atractiva disputa en lo más alto de la Conferencia, se da en la recta final de la temporada 2022-23, a falta de unos pocos partidos. Además, ambos equipos asoman como firmes aspirantes tanto para el título de conferencia, así como para el anillo de campeón NBA.

Próximos partidos

Boston Celtics: vs Utah Jazz (L), vs Philadelphia 76ers (V), vs Toronto Raptors (L) y vs Hawks (L).

Milwaukee Bucks: vs Philadelphia 76ers (L), vs Washington Wizards (V), vs Chicago Bulls (L), vs Memphis Grizzlies (L) y vs Toronto Rapotrs (V).