Cartelera NBA: revisa los partidos para este jueves 30 de marzo

La acción de la NBA mantiene un alto nivel en esta recta final que nos ofrece una nueva cartelera de partidos para esta noche. Pero también hay importantes resultados que revisar tras la jornada de miércoles.

Los Grizzlies fueron superados en casa por los Clippers y quedaron con un global de 48-28 manteniéndose segundos en la conferencia Oeste. En tanto, los angelinos llegaron a un 41-36 siendo quintos en la misma tabla.

En el Madison Square Garden, los Knicks se impusieron sobre los Heat. Los locales se mantienen quintos en la Conferencia Este, ahora con un 44-33. Por su parte, los miamenses son séptimos en la misma clasificatoria con un 40-37.

Uno de los partidos más llamativos, entre los Bulls y los Lakers, terminó con un triunfo para los angelinos, quienes subieron al octavo lugar del lado Oeste con una marca de 38-38. A pesar de que los Toros se mantienen décimos en el Este, ahora tienen un peor 36-40.

THT went OFF on Wednesday night:

41 PTS (career-high)

4 REB

5 AST

6 3PM

W

— NBA (@NBA) March 30, 2023