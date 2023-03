Cartelera NBA: revisa los partidos para este viernes 31 de marzo

La acción de la NBA continúa al rojo vivo en esta recta final de la temporada regular 2022-23 que nos ofrece una nueva cartelera de partidos para esta jornada. Además, hay importantes resultados que revisar tras la noche de jueves.

El enfrentamiento que más prometía en la fecha, entre los Bucks y los Celtics, terminó con un abultado resultado a favor de Boston, quienes llegaron a un global de 53-24 siendo segundos en la Conferencia Este. Por su parte, Milwaukee quedó con un 55-22 en lo más alto de la misma tabla.

En Colorado también se dio un triunfo de la visita; los Nuggets cayeron ante los Pelicans. Denver sigue liderando la Conferencia Oeste, ahora con un 51-25, mientras que New Orleans dio un gran salto a la séptima posición, alcanzando un 39-38.

Resultados:

BI balled out in the Pelicans W:

31 points

11 rebounds

10 assists

2nd player in franchise history with multiple 30-10-10 games 🔥 pic.twitter.com/v06cuaK6h9

— NBA (@NBA) March 31, 2023