Cartelera NBA: revisa los partidos para este martes 28 de marzo

La acción de la NBA no se detiene y sigue al más alto nivel con nuevos partidos que llegan en la cartelera para este martes. Además, hay importantes resultados que revisar tras la noche de lunes.

En Colorado, los Nuggets se impusieron en un atractivo duelo contra los 76ers que les permitió aumentar su récord a un 51-24 que los mantiene en lo más alto de la Conferencia Oeste. En tanto, los de Pensilvania quedaron con un 49-26 pero aún terceros en el lado Este.

Los Kings sufrieron con la visita de los Timberwolves y no pudieron sumar. Sacramento sigue en la tercera plaza del Oeste, pero ahora con un 45-30, mientas que Minnesota subió a la sexta posición de la misma tabla con un 39-37.

El último enfrentamiento de la jornada terminó con una victoria de los Clippers sobre los Bulls. Los angelinos son quintos en el Oeste con un global de 40-36 y los de Illinois mantienen su décimo lugar en la Conferencia Este con un 36-39.

Para la noche de este martes, 28 de marzo, la programación de la recta final de la NBA nos ofrece una cartelera de seis partidos que mantendrán la emoción al límite.

Abriendo la jornada, los Wizards recibirán la siempre complicada visita de los Celtics. Los Magos quieren mejorar su marca de 33-43 que los tiene onceavos en la Conferencia Este. Pero los de Massachusetts, segundos con un 52-23 siguen luchando con la intención de recuperar el primer puesto de la misma tabla.

El State Farm Arena albergará el interesante choque entre los Hawks y los Cavaliers. Atlanta se presenta como octavo del lado Este con un 37-39, mientras que Cleveland llega como cuartos de la misma clasificatoria con un 48-28.

Cerrando la jornada se medirán el séptimo y octavo de la Conferencia Oeste; los Warriors recibirán a los Pelicans. Los locales podrían sacarle ventaja a su rival y superar a la franquicia que tienen por encima si mejoran su 39-37. Pero los de Luisiana, con un 38-37, no pondrán las cosas fáciles y quieren luchar por entrar directamente a playoffs.

Horarios:

