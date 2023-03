Cartelera NBA: revisa los partidos para este lunes 27 de marzo

Ya se comienzan a vivir los últimos días de la temporada regular 2022-23 de la NBA y para este lunes la programación contempla una cartelera de nuevos partidos. Pero también hay que revisar los importantes resultados de la jornada dominical.

En el Crypo.com Arena, los Lakers cayeron ante la visita de los Bulls y quedaron con un global de 37-38 con el que son novenos en la Conferencia Oeste. En tanto, los Toros llegaron a un 36-38 siendo décimos en el Este.

Los Celtics se impusieron con claridad ante los Spurs y alcanzaron un 52-23 que los mantienen segundos en la Conferencia Este. Por su parte, los texanos son penúltimos del lado Oeste con una mala marca de 19-56.

Cerrando la jornada, los Warriors cayeron ante la visita de los Timberwolves en un partido parejo. Golden State se ubica sexto en la Conferencia Oeste con un 39-37, mientras que Minnesota ocupa el séptimo lugar de la misma tabla con un 38-37.

Zach LaVine leads the way in the @chicagobulls win with 32 PTS 👏 pic.twitter.com/I6UtyUNDPw

— NBA (@NBA) March 26, 2023