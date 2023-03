NBA: LeBron James desmiente los rumores sobre la fecha de su posible regreso

Durante las últimas jornadas se comenzó a especular sobre el posible regreso de LeBron James a las canchas de la NBA, sin embargo fue él mismo quien aclaró que se trataba de falsos rumores.

En el duelo contra los Mavericks, del pasado domingo 26 de febrero, el ‘King’ sufrió una dura lesión en su pie derecho que lo obligó a salir del terreno de juego y desde entonces se ha mantenido al margen.

A pesar de que los Lakers han sabido salir adelante sin su máxima figura, cosechando algunos triunfos importantes, esperan con ansias el retorno de James. Con él podrían potenciarse aún más y seguir en buena forma para cumplir sus objetivos.

El personal médico de la franquicia mantiene una constante evaluación y los reporteros actualizan bastante seguido sobre la situación. Bajo este contexto es que se comenzó a hablar sobre una eventual fecha para el retorno del ‘Rey’.

La información apuntaba que LeBron James estaría de regreso para los partidos finales de la temporada regular 2022-23 de la NBA. Esto ilusionaba a los fanáticos de Los Ángeles pero el entusiasmo duró poco tiempo.

Fue el propio ‘LJ’ quien aclaró que no hay fecha exacta para que esté de nuevo en acción, ni si quiera una ventana estimada de tiempo.

“No ha habido ninguna fecha límite para mi regreso. Solo trabajo las 24 horas, todos los días (3 veces al día) para tener la mejor oportunidad de volver con todas mis fuerzas cuando sea. Dios bendiga a todas las fuentes. ¡Hablo por mí mismo!”, escribió en su cuenta de Twitter.

There wasn’t an evaluation today and there hasn’t been any target date for my return. I’m just working around the clock, every day(3X a day) to give myself to best chance of coming back full strength whenever that is. God bless y’all sources. 🤦🏾‍♂️ I speak for myself!

— LeBron James (@KingJames) March 23, 2023