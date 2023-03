Cartelera NBA: revisa los partidos para este viernes 17 de marzo

La NBA sigue con la emoción por lo más alto en estas últimas semanas de temporada regular y nos ofrece una nueva cartelera de partidos para esta noche de viernes. Además, hay importantes resultados que revisar tras la jornada de jueves.

En Míchigan, los Pistons cayeron ante los Nuggets y su global empeoró a un 16-55 con el que siguen últimos en la Conferencia Este. Por su parte, lo de Colorado se mantienen en lo alto del Oeste con un 47-23 que también les permitió asegurar su paso a playoffs.

Los Nets volvieron a caer, esta vez jugando en casa contra los Kings. Brooklyn todavía es sexto en el Este, pero ahora con un 39-31. Sacramento lucha como segundo de la Conferencia Oeste con un 42-27.

El Fiserv Forum no pudo festejar anoche, ya que los Bucks perdieron contra los Pacers y quedaron con una marca de 50-20, pero siguen firmes en lo más alto del lado Este. Los de Indianápolis pudieron subir al onceavo puesto de la misma tabla con un 32-38.

Resultados:

Para dar comienzo a un nuevo fin de semana lleno del mejor baloncesto del mundo, la NBA contempla una cartelera de ocho partidos que asoman como buen panorama.

El State Farm Arena albergará el cruce entre los Hawks y los Warriors. Los de Georgia quieren aumentar su registro de 34-35 con el que ocupan la octava plaza de la Conferencia Oeste. Pero los vigentes campeones, sextos en el Oeste, darán pelea para mejorar su 36-34.

Más tarde, los Trail Blazers se medirán con los Celtics. Portland se presenta con un irregular 31-38 siendo decimotercero de la Conferencia Oeste. En tanto, Boston buscará incrementar su 48-22 con el que son segundos en la tabla Este.

Cerrando la jornada, los Lakers recibirán a los Mavericks en un atractivo juego de para la Conferencia Oeste. Los angelinos siguen en la lucha por clasificar y se mantiene novenos con un 34-36. Por su parte, los de Dallas son octavos con un 35-35, siendo rivales directos.

