Cartelera NBA: revisa los partidos para este miércoles 15 de marzo

La acción de la NBA continúa con un nivel cada vez más intenso en la temporada regular que está en la recta final y que contempla una nueva cartelera de partidos para hoy. Pero también hay importantes resultados que revisar tras la noche de martes.

En Canadá, los Raptors lograron imponerse a la compleja visita de los Nuggets y alcanzaron un global de 33-36 con el que siguen en la novena posición de la Conferencia Este. Por su parte, los de Colorado quedaron con un 46-23 liderando el Oeste.

Los Lakers se quedaron con una importante victoria sobre los Pelicans en calidad de visitante con el que llegaron a un récord de 34-35 siendo décimos en el lado Oeste. En tanto, los de Luisiana cayeron al doceavo puesto de la misma tabla con un 34-35.

Cerrando la jornada, los Suns cayeron ante los Bucks. Los soles no pudieron brillar en casas, aunque siguen en el cuarto lugar de la Conferencia Oeste, ahora con un 37-32. Los de Wisconsin, ya clasificados a playoffs, lideran cómodamente el lado Este con un 50-19.

La programación de la temporada regular 2022-23 de la NBA nos ofrece una atractiva cartelera de siete partidos que mantendrán en alto la emoción.

En Minneapolis, los Timberwolves recibirán a los Celtics y buscarán aumentar su marca de 35-34 con el que se ubican séptimos en la Conferencia Oeste. Pero los ‘Verdes’, segundos en la Conferencia Este con un 47-22, no pondrán las cosas fáciles.

A la misma hora, pero en Texas, los Rockets se medirán con los Lakers intentando maquillar su mal registro que lo tiene último en el lado Oeste con un mal 16-52.

El último de los duelos será entre los Clippers y los Warriors. Los Ángeles se presentan como sextos del Oeste con un global de 36-33. Golden State llega con un mismo 36-33 en la quinta plaza de la misma clasificación.

Horarios:

The #NBAPlayoffs race continues with 7 games tonight on ESPN and the NBA App!

▪️ 3 in East PHI vs 4 in East CLE

▪️ 2 in East BOS vs 7 in West MIN

▪️ 5 in West GSW vs 6 in West LAC

