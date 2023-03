NBA: se confirmó el castigo deportivo para Ja Morant

Las últimas semanas de la NBA han estado marcadas por un escándalo fuera de las canchas protagonizado por Ja Morant y poco a poco se fueron conociendo las consecuencias, hasta finalmente conocer el castigo.

El joven jugador de los Grizzlies está en el centro de la polémica luego de que se viralizara un video donde aparece mostrando un arma, en un club nocturno, con strippers y el suelo lleno de billetes.

Tras darse a conocer la situación, desde la liga y su club comenzaron a indagar en el caso. Como era de esperarse, el base fue apartado del equipo y se ha mantenido sin jugar.

Además, una de las medidas que se tomó, impulsada por el propio jugador y el equipo directivo de Memphis, es que se recibirá ayuda terapéutica profesional.

Esto, por consecuencia, retrasa el regreso del basquetbolista a las canchas, pero también se considera que faltaba el anuncio oficial de la liga.

Finalmente, desde la NBA informaron que Ja Morant recibirá un castigo de ocho partidos sin sueldos, donde se contemplan aquellos que ya se ha perdido.

Tras tomar conocimiento del caso y realizar las pesquisas, los directivos encabezados por Adam Silver, máximo comisionado de la National Basketball Association, emitieron un comunicado.

“La conducta de Ja fue irresponsable, imprudente y potencialmente muy peligrosa. También tiene serias consecuencias dado su enorme seguimiento e influencia, particularmente entre los jóvenes aficionados que lo admiran”, dice la notificación.

“Ha expresado un sincero arrepentimiento y remordimiento por su comportamiento. Ja también me dejó en claro que aprendió de este incidente y que entiende que sus obligaciones y responsabilidades con los Memphis Grizzlies y la comunidad de la NBA se extienden mucho más allá de su juego en la cancha”, concluye.

Es importante señalar que Silver tuvo una reunión personal con el jugador, por lo que se considera la postura de Morant y la perspectiva del ejecutivo para anunciar la sanción.

Respecto al cumplimiento del castigo, los ocho partidos anunciado contemplan los seis que se ha perdido por la polémica. Debido a esto, se espera que ‘JM’ esté de vuelta el próximo lunes 20 de marzo para enfrentar a Dallas Mavericks.

The following has been released by the NBA. pic.twitter.com/OhNwWzj9zU

— NBA Communications (@NBAPR) March 15, 2023