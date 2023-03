NBA: Ja Morant comenzó un tratamiento tras las polémicas que lo tienen alejado de las canchas

Las últimas semanas han sido bastante complicadas para Ja Morant, quien ha sido objeto de críticas por protagonizar un escándalo que lo dejó temporalmente fuera de la NBA.

El jugador de los Grizzlies está en la polémica luego de protagonizar un episodio bastante problemático en un club nocturno que además se viralizó en redes sociales.

En los registros, que complementan los testimonios y versiones oficiales, se puede ver a la estrella de Memphis con un arma. También se logra ver junto a una stripper y el suelo lleno de billetes.

La primera evidencia concreta se publicó el pasado 4 de marzo, lo que motivó a la National Basketball Association a abrir una investigación contra Morant.

Con el pasar de los días, el club nocturno al que concurrió el basquetbolista liberó fotografías donde se puede ver con más detalle el entorno y la situación en la que estaba.

A raíz de las elocuentes imágenes, tanto los directivos de Memphis Grizzlies como los encargados de investigar el caso por parte de la liga, optaron por dejarlo fuera de las canchas.

Tras lo sucedido, el base de 23 años escribió un comunicado refiriéndose a la polémica: “Tomo completa responsabilidad por mis acciones. Pido perdón a mi familia, compañeros, técnicos, aficionados, colaboradores, la ciudad de Memphis y toda la franquicia”.

“Me voy a tomar un tiempo para recibir ayuda y trabajar en mejores maneras de gestionar el estrés y mi bienestar en general”, complementó Ja.

Strip club released Ja Morant photos from night he was there 😭😭😭 pic.twitter.com/gbHLFYlzBR

— Shannonnn sharpes Burner (PARODY Account) (@shannonsharpeee) March 12, 2023