Cartelera NBA: revisa los partidos para este lunes 13 de marzo

La temporada regular 2022-23 de la NBA sigue en desarrollo y para este lunes nos ofrece una nueva cartelera de partidos. Pero también hay importantes resultados que revisar tras la jornada dominical.

En Colorado, los Nuggets cayeron ante la visita de los Nets, pero se mantienen como líderes de la Conferencia Oeste con un cómodo 46-22. En tanto, los de Brooklyn se posicionan en el quinto lugar del Este con un 39-29.

Más tarde, los 76ers derrotaron a los Wizards como locales y alcanzaron un global de 45-22 con el que son terceros en la Conferencia Este. Los capitalinos quedaron con un 31-37 en la doceava posición de la misma tabla.

Cerrando la jornada, los Lakers cayeron ante la visita de los Knicks. Este tropiezo dejó a los angelinos con una marca de 33-35 con el que luchan en la onceava plaza del lado Oeste. Por su parte, los neoyorquinos son sextos en el Este con 40-30.

Para esta noche, la programación de la NBA contempla una atractiva cartelera de siete partidos que mantendrán en alto la emoción y competitividad iniciando una nueva semana.

Los Mavericks recibirán a los Grizzlies en un atractivo partido para la Conferencia Oeste. El equipo de Dallas quiere mejorar su registro de 34-34 con el que ocupan el que pelean por subir del octavo puesto. Los ‘Osos’ buscarán lo propio, siendo terceros con un 40-26.

Más tarde, los Kings se medirán con los Bucks. La franquicia de California se presenta como segundo del Oeste con un 40-26. Los de Wisconsin llegan como primeros de la tabla este con un sólido récord de 48-19.

A la misma hora, los Warriors jugarán contra los Suns en otro cruce de importancia para el lado Oeste. Los vigentes campeones quieren subir del sexto lugar donde están con un 35-33, pero los de Arizona, cuartos con un 37-30, no pondrán las cosas fáciles.

