Cartelera NBA: revisa los partidos para este viernes 10 de marzo

La NBA no se detiene y sigue avanzando en las últimas semanas de esta temporada regular que nos ofrece una nueva cartelera de partidos. Pero también hay importantes resultados para revisar tras la noche del jueves.

En el FedExForum, los Grizzlies derrotaron a los Warriors y alcanzaron un global de 39-26 con el que siguen luchando en el tercer lugar de la Conferencia Oeste. En tanto, los Guerreros cayeron a la sexta posición de la misma tabla con un 34-33.

Los Bucks se impusieron sobre los Nets y en uno de los duelos más atractivos de la noche y para la Conferencia Este. Milwaukee aumentó a un 48-18 con el que siguen en el primer puesto, mientras que Brooklyn se mantiene sexto con un 37-29.

Cerrando la jornada, los Kings consiguieron un gran triunfo sobre los Knicks. La franquicia de California quedó con un récord de 39-26 siendo segundos en el Oeste. Por su parte, los neoyorquinos son quintos del Este con un 39-29.

The @SacramentoKings All-Star duo was special in a thriller vs. NYK!

Domas 👑 24 PTS, 13 REB, 10 AST

Swipa 👑 23 PTS, 7 AST, 4 STL pic.twitter.com/jwgmVlREfz

— NBA (@NBA) March 10, 2023