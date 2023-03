Cartelera NBA: revisa los partidos para este jueves 9 de marzo

La NBA continúa con la acción de la temporada regular y para esta noche nos ofrece una nueva cartelera de partidos. Pero también hay importantes resultados que revisar tras la jornada de miércoles.

En el TD Garde, los Celtics se quedaron con una cómoda victoria ante los Trail Blazers y llegaron a una marca de 46-21 y siguen segundos en la Conferencia Este. Por su parte, los de Oregón quedaron con un 31-35 en la doceava posición del Oeste.

Los Heat cayeron ante la visita de los Cavaliers, pero se mantienen séptimos en el lado Este con un 35-32. En tanto, los de Ohio alcanzaron un global de 42-26 y son cuartos en la misma tabla.

Más tarde, en Colorado, los Nuggets fueron derrotados por los Bulls. A pesar de la sorpresiva caída, la franquicia de Denver sigue liderando la Conferencia Oeste con un buen récord de 46-20. Los de chicago pudieron levantar y llevan un 30-36 siendo onceavos del Este.

Resultados:

For more, download the NBA app: 📲 https://t.co/EfGWQh0QrC pic.twitter.com/DLfNOscTnA

Only 1 player in Suns history has scored 35+ points in 4 straight games: Devin Booker 🔥

La programación de la temporada regular 2022-23 de la NBA contempla una cartelera de seis partidos para esta noche de miércoles, manteniendo la emoción de la liga en lo más alto.

En Tennessee, los Grizzlies se medirán con los Warriors en un atractivo cruce de la Conferencia Oeste. Los ‘Osos’ quieren mejorar su registro de 38-26 y subir del tercer lugar. Pero los vigentes campeones, en la quinta posición, no pondrán las cosas fáciles, ya que saldrán en búsqueda de aumentar su 34-32.

El Fiserv Forum albergará otro de los duelos atractivos de la noche, sobre todo para la Conferencia Este; entre los Bucks y los Nets. Milwaukee se presenta como líder con un 47-18. Brooklyn llega como sexto con un 37-28.

Pasado la medianoche, los Kings recibirán a los Knicks. La franquicia de California quiere incrementar su marca de 38-26 con la que son segundos del lado Oeste. En tanto, los neoyorquinos quieren subir de la quinta plaza del Este, donde están con un 39-29.

