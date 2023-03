NBA: se encienden las alarmas en los Mavericks por una lesión de Luka Doncic

La pasada noche de miércoles de la NBA terminó con malas noticias para los Mavericks, quienes se mantienen preocupados ante una lesión sufrida por Luka Doncic.

Los texanos llegaron hasta Luisiana para medirse con los Pelicans y tuvieron el peor resultado posible. En lo que respecta al partido, cayeron por un marcador final de 113 – 106.

Sin embargo, lo que encendió las alarmas en Dallas fue la situación de su jugador estrella, quien tuvo que abandonar el juego antes de tiempo. El jugador presentó molestias en su muslo izquierdo que lo vienen complicando desde hace un tiempo.

Doncic alcanzó a jugar 28 minutos en los que aportó con 15 puntos, 8 asistencias y 3 rebotes. Además, parte importante de la derrota se le atribuye a su mal estado, ya que se nota cuando no está al máximo.

Si bien aún falta más información detallada sobre la lesión que sufrió el ‘Niño Maravilla’, los primeros reportes dan cuenta de una distención. El dolor fue suficiente para que abandonara el partido y probablemente se mantenga fuera unos cuantos días.

Fue el propio jugador quien reconoció que “no está bien”, indicando que se someterá a resonancias y a los exámenes correspondientes, seguido de la fisioterapia.

Jason Kidd, entrenador de Dallas declaró: ” Todos nos damos cuenta de que no se mueve bien, cuando tira, al defender; él condiciona todo. Está intentando luchar y ayudar a sus compañeros”.

“Esperemos que no sea nada grave, tenemos un par de días antes del partido con Memphis”, agregó el técnico y exjugador proyectándose hacia el futuro.

Los desafíos de Dallas

La temporada regular de 2022-23 de la NBA vive sus últimas semanas y los Mavericks podrían sufrir más de la cuenta si esta lesión de Luka Doncic resulta ser de gravedad.

De momento, los ‘Mavs’ tienen un irregular registro de 34-33, siendo octavos en la Conferencia Oeste, fuera de los playoffs y no muy lejano de caer fuera del play-in.

Bien se sabe que el esloveno de 24 años es fundamental para el equipo y su ausencia podría tener consecuencias directas en el juego que compliquen el panorama.

En las próximas fechas, los texanos se medirán tres veces con los siempre complicados Grizzlies. Estos son los próximos partidos de Dallas: vs Memphis Grizzlies (V), vs Memphis Grizzlies (L), vs San Antonio Spurs (V), vs Los Ángeles Lakers (V), vs Memphis Grizzlies y vs Golden State Warriors (L).