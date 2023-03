Cartelera NBA: revisa los partidos para este miércoles 8 de marzo

La acción de la NBA continúa al rojo vivo y para esta noche nos ofrece una cartelera con atractivos partidos. Pero también hay importantes resultados que revisar tras la jornada de martes.

En el Paycom Center, los Thunder dieron un gran golpe al vencer a los Warriors y quedaron con un global de 31-34 que los hizo subir a la onceava posición de la Conferencia Oeste. En tanto, los actuales campeones cayeron al sexto lugar de la misma tabla con un 34-32.

Los Mavericks hicieron lo propio con los Jazz en otro importante cruce del lado Oeste. La franquicia texana ascendió a la plaza n°5 con un 34-32, mientas que los de Salt Lake bajaron al decimotercer puesto con un 31-35.

Cerrando la jornada, los Lakers consiguieron una relevante victoria sobre los Grizzlies. Los Ángeles alcanzaron una marca de 32-34 y se metieron novenos en el Oeste. Memphis cayó a la tercera posición con un 38-26.

La programación de la NBA contempla una cartelera de siete partidos para la noche de este miércoles y que mantendrá el nivel por lo más alto.

En el TD Garden, los Celtics se medirán con los Trail Blazers. La franquicia de Massachusetts sigue luchando como segundo de la Conferencia Este con un 45-21. En tanto, los de Oregón quieren salir del doceavo lugar del Oeste, donde se ubican con un desfavorable registro de 31-34.

A la misma hora, pero en Florida, los Heat chacarán los Cavaliers. Los miamenses buscarán aumentar su récord de 35-31 que los tiene séptimos en el Este. Pero los de Ohio, cuartos de la misma clasificación con un 41-26, no pondrán las cosas fáciles.

Más tarde, los Nuggets recibirán a los Bulls. Denver se presenta como líder absoluto de la Conferencia Oeste con un 46-19. Chicago llega como onceavo del lado Este con un mal global de 29-36.

Horarios:

