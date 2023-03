NBA: Kevin Durant sufre una lesión durante el calentamiento y preocupa a los Suns

Los Suns recibieron a los Thunder en la pasada noche de miércoles en la NBA y cerraron con una sensación agridulce debido a una lesión que afecta a Kevin Durant.

Mientras los jugadores hacían el calentamiento previo en el Footprint Center, el alero de 34 años se resbaló en un intento de bandeja. Su caída fue un tanto aparatosa debido a la afección de su tobillo izquierdo.

Debido al dolor y la molestia generada por la caída, ‘KD’ no pudo jugar contra el equipo de Oklahoma. Ahora se espera información oficial por parte del cuerpo técnico.

Los médicos de Phoenix tenían planificada una resonancia magnética a la que debía someterse el jugador. A falta de los resultados y un comunicado, ya se especula con la gravedad del daño.

Sin conocer más detalles, los primero reportes consignan un esguince. Además, fuentes cercanas a la franquicia aseguran haber visto a Durant con una bota ortopédica.

Considerando el tipo de lesión y el estado de Kevin Durant, se especula que el peor diagnóstico sea que no vuelva a jugar durante esta temporada regular de la NBA, siendo una baja sensible para los Suns. Hay que recordar que la fase regular concluye el 9 de abril.

Kevin Durant took a fall while warming up for his first home game with the Suns 😳

He got up after. pic.twitter.com/J8SGlVQahj

— 𝐓𝐡𝐞 𝐒𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐍𝐞𝐰𝐬 (@sportingnews) March 9, 2023