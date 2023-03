Cartelera NBA: revisa los partidos para este lunes 6 de marzo

La temporada regular 2022-23 de la NBA sigue con su apasionante desarrollo que nos ofrece una nueva cartelera de partidos para este lunes. Pero también hay importantes resultados que revisar tras la noche dominical.

Abriendo la jornada, durante la tarde, los Mavericks cayeron ante la visita de los Suns y quedaron con un global de 33-32 en la séptima posición de la Conferencia Oeste. En tanto, los de Arizona alcanzaron un 36-29 en el cuarto lugar de la misma tabla.

En el Crypto.com Arena los Lakers derrotaron a los Warriors y se mantienen onceavos en el Oeste, aun con una negativa marca de 31-34. Por su parte, los de San Francisco son quintos en la misma clasificación con un 34-31.

Uno de los cruces más atractivos y de importancia para la Conferencia Este terminó con la caída de los Celtics ante los Knicks. Boston no pudo como local y se mantiene segundo, aunque ahora con un 45-20. New York logró su noveno triunfo consecutivo con el que llegaron a un récord de 39-27 y ocupando la plaza n°5.

Para este lunes, 6 de marzo, la NBA nos ofrece una cartelera de seis partidos que mantendrá en alto la emoción y competitividad en la recta final de la temporada regular.

En el primer enfrentamiento, los Cavaliers recibirán a los Celtics intentando recortar distancias y subir del cuarto lugar de la Conferencia Este donde están con un registro de 40-26. Pero la franquicia de Massachusetts saldrá con todo para recuperarse de sus dos derrotas consecutivas sufridas en Nueva York.

Florida albergará el choque entre los Heat y los Hawks. Los miamenses siguen luchando para mejorar su global de de 34-31 y subir del séptimo lugar de la tabla Este. Por su parte, los de Georgia intentarán inclinar a su favor el 32-32 con el que se ubican octavos en la misma tabla.

Más tarde, los Nuggets se medirán con los Raptors. Denver se presenta como líder de la Conferencia Oeste con un 45-19. Toronto llega como noveno del lado Este con un 32-33.

