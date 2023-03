NBA: Kyrie Irving y Luka Doncic sumaron 82 puntos en el triunfo de los Mavericks ante los 76ers

Kyrie Irving y Luka Doncic deslumbraron con una gran capacidad ofensiva en la recién pasada noche de jueves en la NBA, demostrando que son una pareja a tener en consideración.

Los Mavericks recibieron a los 76ers y se impusieron con claridad, plasmando un gran desplante ofensivo que se sostuvo principalmente en dos de sus jugadores.

El marcador final terminó 133 – 126 a favor de los texanos, teniendo como factor especial que la mitad de los puntos totales del equipo convertidos entre Irving y Doncic.

‘Uncle Drew’ y el ‘Niño Maravilla’ sumaron 82 puntos, 40 por parte de Kyrie y 42 de Luka. Asimismo, destaca que estuvieron varios minutos en cancha, 42 y 40, respectivamente.

La exhibición disfrutada por los fanáticos presentes en American Airlines Center, así como los televidentes en todo el mundo, marcó un récor de la franquicia.

Es la primera vez en la historia de los Dallas Mavericks que dos jugadores anotan 40+ puntos. Además, hay que resaltar que lo consiguieron ante Philadelphia 76ers, un rival duro, que incluso siguen con mejor global en la temporada actual.

Respecto a la actualidad colectiva, sumando esta victoria de la mano de Kyrie Irving y Luka Doncic, los ‘Mavs’ alcanzaron unKyrie Irving y Luka Doncic con el que subieron al sexto lugar de la Conferencia Oeste de la NBA.

Si consideramos los nombres de estos jugadores por separado tenemos dos grandes estrellas de la liga; un joven esloveno de 24 años con un futuro prometedor y un australiano más experimentado que ha dejado huella.

Bajo esta perspectiva, cuando se anunció el traspaso de Irving a los Mavericks, proveniente de los Nets, existían grandes expectativas por su junte con Doncic.

Debido a molestias físicas presentadas por el ‘Niño Maravilla’, primero tuvimos el debut de ‘Uncle Drew’ en solitario, cumpliendo con lo esperado y de buena manera.

Sin embargo, cuando finalmente Kyrie y Luka salieron juntos al pabellón, el resultado no fue el esperado. Así, con el pasar de los partidos, tampoco existía una actuación sobresaliente de la dupla.

Pero poco a poco se han ido puliendo y ahora ya disfrutan de una mejor forma, tal como se pudo ver en el reciente triunfo que ya ilusiona a los fanáticos de Dallas.

A couple of buckets 🪣 Luka and Kai went off. #MFFL pic.twitter.com/kZzTa3cpIW

— Dallas Mavericks (@dallasmavs) March 3, 2023