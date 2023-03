Cartelera NBA: revisa los partidos para este jueves 2 de marzo

La acción de la NBA sigue por lo más alto en esta parte final de la temporada regular que nos ofrece una nueva cartelera de partidos para este jueves. Además, hay varios resultados por revisar tras la jornada de miércoles.

En el Madison Square Garden, los Knicks se impusieron con claridad ante los Nets y alcanzaron un global de 37-27 con el que siguen luchando en la quinta posición de la Conferencia Este. Por su parte, los de Brooklyn quedaron con un 34-28 aun siendo sextos en la misma tabla.

A la misma hora, pero en el TD Garden, los Celtics vencieron a los Cavaliers. Boston se mantiene segundo en el Este con un 45-18, mientras que Cleveland está cuarto en la misma clasificación con un 39-26.

Los Thunder cayeron ante la visita de los Lakers y empeoraron su marca a un 28-34 con el que son decimoterceros de la Conferencia Oeste. En tanto, los angelinos llegaron a un 30-33 que les permitió subir a la plaza n°11 de la misma clasificatoria.

Para la noche de este jueves 2 de marzo, la programación de la NBA nos ofrece una cartelera de cuatro partidos. Si bien la cantidad es menor, las emociones y el buen básquetbol es algo garantizado.

En el American Airlines Center, los Mavericks se medirán con los 76ers. Los texanos quieren mejorar su registro de 32-31 para subir del séptimo puesto de la Conferencia Oeste. Pero los de Pensilvania no pondrán las cosas fáciles, ya que luchan por incrementar su 40-21 con el que son terceros de la Conferencia Este.

Pasado la medianoche, los Warriors recibirán a los Clippers. Golden State se presenta como quinto del Oeste con un 32-30. Los Ángeles llegan como sextos con un 33-31.

Horarios:

4-game Thursday slate headlined by TNT doubleheader!

▪️ 76ers visit Mavs as NBA's top two scorers Embiid and Doncic collide

▪️ Warriors seek 4th straight win, host Clippers

Watch the rest of the action on the NBA App: https://t.co/fC7klIK7gr pic.twitter.com/5vRs4XlWs4

— NBA (@NBA) March 2, 2023