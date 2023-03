Cartelera NBA: revisa los partidos para este viernes 3 de marzo

La NBA no se detiene y este viernes hay una nueva cartelera de partidos que mantendrá la competencia al rojo vivo. Pero también hay unos cuantos resultados que revisar tras la noche de jueves.

En el American Airlines Center, los Mavericks se impusieron con claridad ante los 76ers y subieron al sexto lugar de la Conferencia Oeste con un global de 33-31. En tanto, los de Pensilvania se mantienen terceros en la Conferencia Este con un 40-22.

Cerrando la jornada, el otro duelo destacado, terminó con un triunfo de los Warriors sobre los Clippers. Golden State incrementó su marca a un 33-30 aunque sigue en la quinta posición del Oeste. Los Ángeles cayeron al séptimo lugar de la misma tabla con un irregular 33-32.

Resultados:

Jordan Poole showed out in the Warriors W 🎯

Para esta noche, la programación de la temporada regular de la NBA nos ofrece una nutrida cartelera de 10 partidos para comenzar el fin de semana de la mejor manera, con mucho básquetbol del primer nivel.

En el TD Garden, los Celtics se medirán con los Nets en un interesante partido de la Conferencia Este. Los de Massachusetts siguen luchando para subir del segundo lugar, donde se ubican con un 45-18. En tanto, los de Nueva York son sextos con un 34-28.

Otro cruce de intensidad para el Este será entre los Heat y los Knicks. Los miamenses buscarán incrementar su registro de 33-30 con el que ocupan la séptima plaza. Pero los neoyorquinos no pondrán las cosas fáciles, ya que saldrán por su octava victoria consecutiva para aumentar su 37-27.

Pasado la medianoche, los Nuggets recibirán a los Grizzlies en uno de los duelos más atractivos de la noche y significativo para la Conferencia Oeste. Denver se presenta como líder con un récord de 44-19, mientras que Memphis llega como segundo con un 38-23.

Cerrando la jornada, los Lakers jugarán contra los Timberwolves intentando mejorar su 30-33 con el que son onceavos en el Oeste. Pero Minnesota no es un rival fácil y también hará lo propio para inclinar su 32-32 con el que son octavos en la misma tabla.

Tonight on ESPN and the NBA App…

🔥 West's top 2 face off in DEN, MEM

🔥 Knicks, Warriors, Kings look to stay hot

🔥 KD looks to follow up strong PHX debuthttps://t.co/HMzmcX9cSl pic.twitter.com/oBDw6K1iGc

— NBA (@NBA) March 3, 2023