NBA: Kevin Durant tuvo un exitoso debut con los Suns

En la recién pasada noche de miércoles de la temporada regular 2022-23 de la NBA, Kevin Durant finalmente tuvo el ansiado debut con los Suns.

Luego de casi un mes fuera de las canchas por lesión, y tras poco más de tres semanas de anunciado su traspaso a Phoenix, el alero de 34 años volvió al juego.

Durante su tiempo de recuperación, Durant también tuvo que adaptarse a su nuevo equipo, a la forma de trabajo y conocer a sus compañeros.

Si bien la situación no venía de la mejor manera, existían altas expectativas para su estreno y a la hora de regresar a las pistas lo hizo de la mejor manera.

El equipo de Arizona llegó hasta Carolina del Norte para enfrentarse a los Horntes y lograron quedarse con la victoria. El marcador final fue de 91 – 105 a favor de Phoenix.

Todos los ojos estaban puestos sobre ‘KD’, quien respondió de buena forma, aportando con 23 puntos, 6 rebotes y 2 asistencias en 27 minutos de juego.

Con la n°35, Kevin ya emociona a los aficionados de los ‘Soles’, sobre todo al demostrar que hay una buena química con sus compañeros, especialmente con Devin Booker, estrella del equipo y que anoche, se lució con 37 pts.

Al término del partido, Kevin Durant analizó su debut con los Suns, profundizando en las sensaciones de volver tras un tiempo fuera y hacerlo mediante un gran cambio que significó mucho para él y que también remeció a la NBA.

“He jugado casi 1.000 partidos, pero hoy estaba nervioso“, se sinceró el experimentado jugador. “Fue divertido, echaba de menos jugar. Estoy feliz por mi regreso”.

De igual manera, tuvo espacio para la autocrítica: “Siento que debía meter unos tiros más, tengo que volver a acostumbrarme. Voy a mirar las estadísticas y ver qué puedo hacer mejor“.

Por ahora habrá que esperar a ver cómo sigue su historia con el equipo de Phoenix, pero de momento ‘KD’ ya deja buenas impresiones, mostrándose seguro y enfocado: “Tengo buenas intenciones y quiero hacerlo bien“.

"Yea it was fun…So I missed being out on the floor and going over strategy and just talking with the guys, the camaraderie, all that stuff…I got good intentions and I want to do well out there."

