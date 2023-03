Cartelera NBA: revisa los partidos para este miércoles 1 de marzo

La temporada regular de la NBA sigue con la emoción al máximo y para esta noche nos ofrece una nueva cartelera de partidos. También hay importantes resultados para revisar tras la jornada de martes.

En el Barclays Center, los Nets cayeron ante los Bucks y quedaron con un global de 34-27 con el que se mantienen sextos en la Conferencia Este. Los de Wisconsin aumentaron a un 44-17 con el que siguen liderando la misma tabla.

A la misma hora, en el FedExForum, los Grizzlies derrotaron cómodamente a Lakers, alcanzando un 37-23 siendo segundos de la Conferencia Oeste. Por su parte, los angelinos siguen complicados en la plaza n°12 de la misma clasificación con un 29-33.

Los Warriors consiguieron una nueva victoria, esta vez jugando de local ante los Trail Blazers. Con esto, Golden State subió a la quinta posición del Oeste con una marca de 32-30. En tanto, los de Oregón se mantienen onceavos en la misma clasificatoria con un 29-32.

Ja showed out in the Grizzlies W 👀

39 PTS

10 REB

10 AST

Career-high 28 PTS in Q3

— NBA (@NBA) March 1, 2023