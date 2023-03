NBA: se espera que Kevin Durant debute con los Suns esta noche

Hace poco más de tres semanas se anunció el traspaso de Kevin Durant a los Suns que remeció a la NBA y finalmente esta noche de miércoles podríamos verlo debutar.

El mercado de la liga en medio de la temporada regular estuvo bastante movido, con cambios muy importantes, pero uno de los más destacados fue la llegada de ‘KD’ a un nuevo club tras dejar a los Nets.

Desde que la noticia se oficializó por parte del jugador y de la franquicia de Phoenix, los fanáticos se mantiene expectantes a la espera de su debut.

Debido a un esguince del ligamento interno que afecta su rodilla derecha desde el pasado 8 de enero, Durant no ha podido jugar un partido oficial con sus nuevos compañeros.

La recuperación fue avanzando gracias a los cuidados adecuados y así el alero de 35 años fue incorporándose poco a poco a los entrenamientos del equipo.

Tras una larga espera, finalmente llegó el momento. Este miércoles 1 de marzo podríamos ver a Kevin Durant debutar con los Suns en un partido oficial correspondiente a la temporada regular de la NBA.

El rival de Phoenix serán los Hornets, por lo que se apunta a un favoritismo para los de Arizona, quienes se presentan como cuartos de la Conferencia Oeste con un global de 33-29.

El partido se disputará a las 21:00 horas (de Chile) en el Spectrum Center de Charlotte, Carolina del Norte. La transmisión global será a través de la App de la NBA (sujeta a suscripción).

It's a great day for some Phoenix Suns basketball! 😁

🆚 @hornets

🕔 5 PM | Pregame at 4:30

📺 @BALLYSPORTSAZ

📻 @AZSports | @az_mejor pic.twitter.com/Nh5CApv4QY

— Phoenix Suns (@Suns) March 1, 2023