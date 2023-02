Bombazo en la NBA: Kevin Durant es traspasado a los Suns

Durante las últimas horas se confirmó uno de los mayores traspasos en la presente temporada de la NBA, con Kevin Durant llegando a los Suns.

Con el libro de pases de la National Basketball Association en sus instancias finales, Brooklyn y Phoenix protagonizaron un gran movimiento que remeció el mercado.

Se trata de un traspaso del que se venía especulando hace varios meses. La salida de Durant de los Nets parecía inevitable y finalmente fueron los de Arizona quienes ofrecieron lo necesario.

Con esta operación, la franquicia de Phoenix, además de recibir a la gran estrella ‘KD’, se queda con los servicios de T.J. Warren , alero de 29 años.

En tanto, el traspaso le brinda a los Nets: Mikal Bridges, alero de 26 años; Cam Johnson, alero de 26 años; Jae Crowder, ala-pívot de 32 años. También se incluyen cuatro picks de primera ronda y una intercambiada (pock swap) para el 2028.

Todo lo que considera este traspaso es suficiente para los de Brooklyn y más aún para los Suns, sin embargo, aún queda la firma final que haga oficial el esperado y gran movimiento en la NBA de Kevin Durant.

BREAKING: Nets are trading Kevin Durant to the Suns, per @ChrisBHaynes pic.twitter.com/09hd9mbxfa

— Bleacher Report (@BleacherReport) February 9, 2023