NBA: Nikola Jokic es el sexto jugador en la historia en lograr 100 triples dobles

En la recién pasada noche de martes en la NBA, Nikola Jokic se convirtió en el sexto jugador en lograr 100 triples dobles en la historia de la liga.

Los Nuggets visitaron a los Rockets y, como era de esperarse, se quedaron la victoria sin mayores problemas. Con esto, los de Colorado siguen en lo más alto de la Conferencia Oeste, ahora con un global de 44-19.

Si bien Jamal Murray fue el máximo anotador del partido con 32 puntos, Jokic tuvo un gran desempeño que potenció el juego colectivo.

El ‘Joker’ terminó el enfrentamiento con 14 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias. Si bien estuvo por debajo de los 24.6 pts que promedia por partido en esta temporada, su aporte al equipo siempre es fundamental.

La estrella de Denver sigue brillando fuertemente, y luego de ganar dos MVP consecutivos, este año sigue con un nivel que lo posiciona como candidato para obtener su tercero.

With this rebound, Nikola Jokic becomes the 6th player in NBA history to reach 100 triple-doubles 👏https://t.co/0rrSPxOHD0 pic.twitter.com/CuI8u6Ixd0

— NBA (@NBA) March 1, 2023