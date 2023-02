Cartelera NBA: revisa los partidos para este martes 28 de febrero

La acción de la temporada regular 2022-23 de la NBA sigue en desarrollo y la cartelera de este martes nos ofrece nuevos y atractivos partidos. Además, hay importantes resultados para revisar tras la jornada de lunes.

En el Wells Fargo Center, los 76ers se impusieron ante los Heat y alcanzaron un global de 39-21 que los mantiene terceros en la Conferencia Este. Por su parte, los miamenses quedaron con un 33-29 siendo séptimos de la misma clasificación.

Más tarde, los Knicks consiguieron un importante triunfo ante los Celtics, sumando su sexta victoria consecutiva que los hizo subir al quinto puesto del Este con una marca de 36-27. En tanto, los de Massachusetts sufrieron el golpe cayendo a la segunda posición de la misma tabla, ahora con un 44-18.

Paolo pulls up to give Orlando a 95-93 lead with under 2 minutes to play 🔥

Watch the final seconds of Magic-Pelicans live on the NBA App!https://t.co/0rrSPxOHD0 pic.twitter.com/2b6bIo9vv8

— NBA (@NBA) February 28, 2023