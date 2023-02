NBA: Russell Westbrook será nuevo jugador de los Clippers

Durante la jornada de este lunes 20 de febrero se anunció un nuevo movimiento en la NBA que involucra a Russell Westbrook con una futura llegada a los Clippers.

El periodo de trasferencias en la liga ya llegó a su fin, con varios traspasos que llamaron la atención y remecieron el mercado, pero se siguen haciendo acuerdos para que se concreten más adelante.

Fue el pasado jueves 9 de febrero que Los Ángeles Lakers le encontraron una salida a ‘Russ’ luego de llegar a un trato por un triple intercambio que involucró a los Jazz y los Timberwolves.

El base de 34 años firmó por la franquicia de Utah, pero a pesar de que aún no hace su debut con los de Salt Lake City, ya tiene un nuevo destino.

Wesbrook regresará a Los Ángeles, pero no a lo Lakers, sino que a los Clippers. El plan es cumplir los requisitos mínimos de sus contrato para posteriormente emprender rumbo a un nuevo destino.

En rigor, el base ha acordado la rescisión de su contrato con los Jazz. Cuando se cierre completamente el traspaso, Russell Westbrook eliminará las exenciones para posteriormente sumarse a los Clippers y comenzar un nuevo camino en la NBA.

After finalizing a contract buyout with the Utah Jazz, nine-time All-Star guard Russell Westbrook plans to sign with the Los Angeles Clippers, his agent Jeff Schwartz of @excelbasketball tells ESPN. pic.twitter.com/OjZ0Mkuz5x

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 20, 2023